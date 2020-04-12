رغم التحذيرات بسبب كورونا.. 3 مخالفات في جنازة والدة معتز التوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت أمس الجمعة جنازة والدة المخرج المصري معتز التوني، وحماة الإعلامي عمرو الليثي، وأقيم العزاء عقب الجنازة في مقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وحرص عدد من النجوم والمشاهير على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء، على الرغم من التحذيرات من التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، والتزم البعض بإجراءات الوقاية من الفيروس المنتشر، فيما نسي آخرون الأمر، ومنهم

- لفنان المصري مصطفى خاطر، ومحمد سلام ، والإعلامي تامر أمين، حضروا إلى الجنازة دون أن ارتداء الكمامة الطبية والقفازات.

- كما احتضن البعض المخرج معتز التوني وذلك رغم عدم التحذيرات من السلام أو الأحضان والقبلات.

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- كما كان هناك تزاحم كبير من الحضور دون وضع مسافات كافية.

الجنازة شهدت حضور الإعلامي عمرو الليثي، زوج ابنة المتوفية، والمنتج تامر فتحي، بيومي فؤاد، أوس أوس ، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، أحمد فتحي، محسن منصور، اوتاك، هشام ماجد، والإعلامي تامر أمين، والمنتج ايهاب طلعت وحرمه الفنانة شيرين وجدي.

كما حضر النائب البرلماني علاء عابد، ياسر الطوخي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنلوجيا، ونواب رئيس الجامعة، ومجموعة من عمداء الجامعة، ومديرين الإدارات بمجموعة قنوات النهار، ونائب رئيس الشبكة، ورئيس قطاع الإنتاج.

وحضر من رجال الأعمال كل من أحمد البستاني، وأحمد أبو شقرة، وأيمن ناصر، والمهندس محمود الشامي، والمهندس مصطفي الشامي أمين صندوق نادي بلدية المحلة، اللواء عماد الدمرداش وكيل المخابرات العامة، ومجموعة من المستشارين ومحامين العموم والنائب العام المساعد، ومجموعة من رؤساء المحاكم، ومجموعه من رؤساء الجمعيات الخيرية.