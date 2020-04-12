إليسا تهدد هؤلاء بالحظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة قاسية لمنتقدي ديانتها و من يقوم بسبها أو يسخر منها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وقالت في تغريدتها: “أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج على راسي وما حدا بيحق له ينتقد أو ‏يتهجم أو يشتم، يا للي مش عاجبه ما يتبعني، ارتقوا بقا لأن الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينهم لما يشتموا ‏غيرهم، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية”.

وكانت إليسا قد أوضحت في تغريدة سابقة أنها ستحظر المسيئين لها وللدين المسيحي قائلة: “كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون ‏بلوك من دون حتى التفكير بالأمر، في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا”.‏

الفنانة اللبنانية كانت قد تعرضت للإساءة في بعض التعليقات أثناء نشر تغريدتها التي تحتفل فيها بالأعياد المسيحية خلال هذه الفترة.‏

يذكر أن إليسا تسجل أغاني ألبومها الجديد وذلك رغم التزامها بقرار الحجر الصحي وعدم رؤيتها لوالدتها حفاظًا على صحتها.

Advertisements

كما أعلنت مؤخرًا عن تأجيل عرض ألبومها الجديد وكان من المقرر أن تطرحه في عيد الفطر، وهو الأول لها بعد أن تراجعت عن قرار الاعتزال كاشفة أنها من الممكن أن تنتج لنفسها في الفترة المقبلة، واعدة جمهورها بطرح أغنية منفردة خلال الفترة المقبلة.

إليسا، كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “عم ثور”، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم‎.

من ناحية أخرى استعانت الفنانة اللبنانية إليسا، بكلمات أغنية “كرهني”، لتوجيه عدة نصائح لمنع الإصابة بفيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير في لبنان، ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، مقطع من الأغنية جاء فيه: “مابدي تقرب ليّ وتسلم عادي عليّ ضلك حبني عن بعد”.

أغنية “كرهني”، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتجاوزت نسب مشاهدة الأغنية أكثر من 62 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

الفنانة اللبنانية كشفت مؤخرًا عن تفاصيل أول أغنية من ألبومها الجديد والذي تستعد لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل 2020.‎