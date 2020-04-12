أول ظهور لشقيقة أحمد رزق.. هل تشبهه؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

نشرت زوجة الفنان المصري أحمد رزق مجموعة صور تجمعه بشقيقتها “أميرة” بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في أول ظهور لها.

زوجة رزق وجهت تهنئة خاصة لشقيقته، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أميرة رزق.. أخت زوجي وعمت أولادي وهي مش بس كده هي اختي الصغيرة الجدعة اللي في ضهري مهما اقول عليكي مش حيكفيني انك انت نور عيني وبحبك حب يعلم بيه ربنا”.

وأضافت: “الوحيدة لما بكون مخنوقة اوتعبانة هي لبحكيلها ربنا يخليكي ليا وميحرمنش منك يا حبيبتي كل سنة وانت اسعد وحدة كل سنة وانت بألف خير وصحه وسعاده انت وجودي وتشوفيها احلى عروسة Happy birthday”.

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جمهور الفنان المصري تغزلوا في جمال شقيقته، مؤكدين على وجود شبه كبير يجمعهما.

يذكر أن الفنان المصري أحمد رزق قد عرض له مؤخرا مسلسل “بخط الإيد” وشاركه البطولة كل من إيمان العاصي، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وغيرهم، والعمل من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وحقق المسلسل نجاحاً كبيرا منذ انطلاق عرضه.

وعلى جانب آخر، يشارك أحمد رزق في مسلسل “القاهرة كابول” كضيف شرف في أحداث العمل، الذى يلعب بطولته النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى.