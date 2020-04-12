ناهد السباعي في جلسة تصوير جديدة مع الحصان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية ناهد السباعي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود علي، و نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
ناهد السباعي، تألقت خلال الجلسة بفستان أبيض مشقوق لأعلى الساق، ورافقها خلال الجلسة حصان، وحازت الجلسة على إعجاب العديد من متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.
من ناحية أخرى، انتهت ناهد السباعي من تصوير فيلم “ماكو” وهو من بطولة عمرو وهبة، وناهد السباعي، ونيقولا معوض، والتركي مراد يلدريم، وسارة الشامي، وبسمة، وفريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
كما تشارك في مسلسل “النهاية”، مع الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ ومحمد لطفى وأحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج «سينرجي».
وتؤدي في العمل دور زوجة يوسف الشريف، وتدخل فى العديد من الحروب والصراعات بسبب استنساخ زوجها إلى روبوت خلال الأحداث.
وتدور أحداث العمل حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.
وكان أحدث أعمال ناهد السباعي، فيلم “اللعبة الأمريكاني”، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض، وهو من بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.
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