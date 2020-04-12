سجلت ليبيا، الأحد، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات ٢٥، بينهم ٨ متعافين وحالة وفاة واحدة

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إنه استلم تحاليل (34) حالة مشتبه بها، ليتبين إصابة إيجابية واحدة وسلبية ٣٣ حالة.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي الإصابات المؤكدة يرتفع بذلك في ليبيا إلى ٢٥ حالة، منها 4 في بنغازي، والبقية في المناطق غرب البلاد، بينهم ٨ متعافين ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، سجلت ليبيا أولى الحالات المؤكدة بفيروس كورونا، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات الجديدة.

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وشكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة عليا لمكافحة الفيروس، تتولى مهام توفير المستلزمات الطبية والأمنية، وتطالب الجهات المسؤولة الليبية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الوباء.

وأعلنت إغلاق حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها كافة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات احترازية لمواجهة دخول وانتشار الفيروس، من بينها إغلاق المساجد وإقامة الصلوات الخمس في المنازل.

كما فرضت وزارة الداخلية الليبية حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، باستثناء سيارات الإسعاف المكلفة بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.