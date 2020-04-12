العين الإخباريةالأحد 2020/4/12 02:03 ص بتوقيت أبوظبي
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة ضربت وسط كاليفورنيا، الأحد.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على بعد 446 كيلومترا شمالي لوس أنجليس وعلى عمق 10 كم تحت سطح الأرض.
وكان علماء الزلازل في كاليفورنيا سجلوا أكثر من 3000 زلزال منذ 4 يوليو/تموز الماضي.
وفي 6 يوليو/ تموز الماضي ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما.
وانتشرت حينها تشققات عميقة عبر صحراء موهافي بالقرب من ريدجكريست في كاليفورنيا نتيجة الزلزال.
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