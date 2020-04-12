نشر الفنان محمد رمضان فيديو لاحد الافراح ، علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري". وعلق محمد رمضان علي الصورة قائلا: الافراح ايام الحظر في الخفاء.يذكر أن خاض محمد رمضان، رمضان الماضي 2019 بمسلسل :"زلزال"، بمشاركة حلا شيحة، وعدد آخر من النجوم. قد يهمك أيضا: محمد رمضان يشوّق جمهوره بمشهد من «البرنس» روجينا وأحمد زاهر ودنيا عبد العزيز يقاومون "كورونا" على طريقتهم

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يبلغ عن فرح أقيم في الخفاء خلال الحظر بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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