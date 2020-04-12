كارول سماحة تحصد 1.7 مليون مشاهدة بـ مش هعيش

حقق فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، مليونا و712 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.

تقول كلمات الأغنية :"مش هعيش محبوسة في سجن القلق ..هبقى حرة وعندي حق .. إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي ..بدي فرصة وفرصتين التالتة لأ .. مش هعيش مع حد سلبي .. وأصحي ألاقي عمري راح .. حد فاكر إن قلبي .. ملك ليه أو مستباح .. دي المشكلة والحل باين من زمان الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".

أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي ـكرم عادل.

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