شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز والدة زينة بالتبنى فى مسلسلها " جمع سالم".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة دلال عبد العزيز دوروالدة زينة خلال أحداث مسلسل "جمع سالم" بالتبني فليست والدتها في الحقيقة، فتقوم بتربيتها منذ الصغروتعليمها حتى تصبح طبيبة وتناقش زينة قضية تبنى الأطفال، بعد ما تكتشف حقيقتها وأن دلال عبد العزيز ليست والدتها، فهى فى الأصل لقيطة وتكتشف زينة حقيقتها مع توالى الأحداث، حيث صورت زينة عدد من مشاهدها في مدينة 6 أكتوبر والعديد من الديكورات.

وقرر فريق عمل المسلسل الاستعانة بوحدة تصوير إضافية تقودها المخرجة رشا الكردى، لسرعة الانتهاء من التصويرالمسلسل واللحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وبطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطى، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان وتدور الأحداث فى سياق درامى اجتماعى حول فكرة "التبنى" والعلاقات الأسرية.

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زينة انتهت مؤخرًا من تصوير عدد من مشاهدها في مسلسل "جمع سالم" في ملجأ أيتام، وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، حيث وضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقي قبل حلول شهررمضان غير كافٍ لإنهاء المسلسل بأكمله.

يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.