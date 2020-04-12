شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى يعود إلى الكوميدى بمسلسل "يا أنا ياجدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد نجاتى ضمن احداث مسلسل "يا أنا ياجدو" شخصية كوميدية بشكل مختلف وجديد عليه ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل وتعيده منذ فترة كبيرة إلى تقديم الكوميديا منذ أن قدم عدد من أعماله السينمائية منها فيلم "العيال هربت" و"عيال حبيبة"

"ياأنا ياجدو" بطولة طارق صبرى، سارة سلامة، مدحت تيخا، أحمد بدير، محمد نجاتى، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.

وقدم محمد نجاتى فى الدراما العام الماضى مسلسل "ابن اصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، ايتن عامر، أحمد حلاوة، رانيا منصور وتأليف احمد ابو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى ومسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب وهيثم احمد زكى .

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وشارك نجاتى مسلسل "علامة استفهام" وتم عرضه على قنوات الحياة، cbc ،ON E ،Dmc، فى موسم رمضان الماضى ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، وآخرين.

وشارك محمد نجاتى فى مسلسل «الأب الروحى 2»، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، محمود الجندى، وفاء سالم، إيهاب فهمى، ومحمد عز، وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإخرج تامر حمزة.