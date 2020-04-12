شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. إلهام شاهين تقدم مقترح للمسلسلات التي لم ينته تصويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة المصرية إلهام شاهين خلال تصريحات تليفزيونية لإحدى القنوات مؤخرًا إلى وقف تصوير الأعمال الفنية خلال تلك الفترة، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذى يضرب العالم بأسره، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة البقاء في المنازل بهدف محاصرة الفيروس.

كما قالت إلهام شاهين إن تصوير بعض الأعمال الفنية توقف بالفعل، وبالتالي قدمت "اقتراحًا" يتعلق بالمسلسلات التي ما زال تصويرها قائمًا سعيًا للحاق بالموسم الرمضاني حين قالت: "تصوير بعض المسلسلات ما زال مستمرًا، لكنني أرى أنه بالنسبة لأولئك الذين لن يتمكنوا من إنهاء الحلقات كاملة قبل حلول شهر رمضان، فبإمكانهم عرض 15 حلقة فقط، أو أيا كان عدد الحلقات التي انتهوا من تصويرها، وعرض البقية بعد انتهاء أزمة كورونا".

وبررت ذلك بقولها: "بهذه الطريقة سيتواجدون على الشاشة في رمضان، لكن دون أن يتسبب ذلك في أي أذى للفنانين أو من يعملوا وراء الكاميرات".

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كما استكملت حديثها بالتأكيد على ضرورة التواجد داخل البيت لأن ذلك يقضي على الفيروس، فعند شفاء من أصيبوا بالمرض فعلا، وبقاء البقية في منازلهم دون التعرض للعدوى، فإن الوباء سينتهي نتيجة محاصرة الفيروس، كما حدث في الصين.