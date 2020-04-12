شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تشييع جثمان الملحن خالد عادل ودفنه فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع جثمان الملحن خالد عادل غدًا الساعة الثامنة صباحًا ويتم دفنه بمقابر العائلة في المحلة كما أكد شقيقه المهندس حسام عادل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، والذى وافته المنية بعد صراع كبير مع المرض ومعاناته من مشاكل في الرئة والكلي واحتجز لعدة ايام في مستشفى شبرا العام.

وعانى مؤخرا الملحن خالد عادل من فشل كلوى حيث إنه من حوالى 5 سنين عانى من فشل فى الكليتين، ورفض جسده كلى كان قد زرعها من قبل.

وطرح خالد عادل مؤخرًا أغنية "على قد المسئولية" وكانت خاصة بكأس أمم أفريقيا وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.

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وشارك فى غنائها 4 ملحنين من ضمنهم وهم محمود الخيامى،وأحمد البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى ، والفنان الكوميدى اسلام محى والمطربه التونيسيه سها وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامه والاعلاميين ومن اخراج احمد العربى .

الملحن خالد عادل غنى من ألحانه. نخبة من النجوم، منهم: مصطفى قمر: "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، وحميد الشاعري: "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهما.