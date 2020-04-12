شكرا لقرائتكم خبر عن الماركيزة "كارلا" نجمة مسلسل Elite تخطف قلوب متابعيها برقصة جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الإسبانية إستر إكسبوسيتو، صاحبة شخصية الماركيزة "كارلا" في المسلسل الشهير Elite، بمقطع فيديو لها من منزلها اثناء قضائها لفترة العزل الصحي تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت الماركيزة "كارلا" في مقطع الفيديو الذي نشرته منذ قليل عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهي تؤدي رقصة لها في المنزل، وسرعان ما حظيت على إعجاب الكثيرين وعدد مشاهدات تخطي حاجز الـ 11 مليون مشاهدة خلال دقائق قليلة من نشرها.

اشتهر مسلسل الدراما الأسبانى Elite، بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد الإغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خالى من أغلب هذه المشاهدة، ألا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك، موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

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الموسم الثالث من مسلسل Elite، احتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.

يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

وشاهد الموسم الأول من Élite وفقًا لـموقعVariety، أكثر من 20 مليون مشاهد خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.