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فيديو.. ترنيمة وأذان للبنانية تانيا قسيس من كاتدرائية ميلانو للعالم ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس بفيديو لها لحفل كانت قد أقامته فى ‏إيطاليا، وتحديدًا كاتدرائية دومو فى ميلانو، وتظهر فيه تانيا بصحبة ‏مطربين آخرين يقدمان ترنيمة مسيحية مصحوبة بالأذان الإسلامى، حين ‏تجتمع الأديان من أجل السلام والدعاء للعالم أجمع فى تلك الأوقات ‏الصعبة التى نمر بها بسبب جائحة ، وعلقت: "صلاة الوحدة من ‏كاتدرائية دومو فى ميلانو إلى العالم".‏

 

 

وأعلنت المطربة اللبنانية تانيا قسيس دعمها الكامل للمبادرة التى أطلقتها ‏جريدة صوت الأمة  لوقف التنمر ضد  مصابي قيروس كورونا المستجد‎. ‎

 

وأطلقت حملة توعية مجتمعية، لوقف التنمر ضد ‏مصابي فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد)، واعتبار من تسلل إليهم ‏المرض موصومين اجتماعياً، مما يدفع البعض إلى إخفاء مرضه، أو ‏إصراره على عدم التوجه لأماكن العزل، خشية أن يفضح أمره وكأنه مرتكب ‏جريمة‎. ‎

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وشارك في الحملة عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين والسياسيين ‏ورجال الأعمال ورموز المجتمع، الذين يؤمنون بضرورة توعية المواطن ‏بخطورة المرض وعدم تمييز صاحبه، لأن الإخفاء قد يتسبب في كارثة ‏محققة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها‎ .‎

 

يذكر أن آخر الأرقام التي كشفت عنها وزارة الصحة في بيان اليوم  بشأن ‏المصابين وحالات الوفاة، أكدت وصول  أعداد المصابين إلى 1939 حالة ‏من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 ‏حالة وفاة.‏

 

 

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