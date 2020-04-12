فيديو.. ترنيمة وأذان للبنانية تانيا قسيس من كاتدرائية ميلانو للعالم ‏

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وأعلنت المطربة اللبنانية تانيا قسيس دعمها الكامل للمبادرة التى أطلقتها جريدة صوت الأمة لوقف التنمر ضد مصابي قيروس كورونا المستجد.
وأطلقت حملة توعية مجتمعية، لوقف التنمر ضد مصابي فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد)، واعتبار من تسلل إليهم المرض موصومين اجتماعياً، مما يدفع البعض إلى إخفاء مرضه، أو إصراره على عدم التوجه لأماكن العزل، خشية أن يفضح أمره وكأنه مرتكب جريمة.
وشارك في الحملة عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال ورموز المجتمع، الذين يؤمنون بضرورة توعية المواطن بخطورة المرض وعدم تمييز صاحبه، لأن الإخفاء قد يتسبب في كارثة محققة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها .
يذكر أن آخر الأرقام التي كشفت عنها وزارة الصحة في بيان اليوم بشأن المصابين وحالات الوفاة، أكدت وصول أعداد المصابين إلى 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.
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