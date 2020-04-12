شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تنعي الملحن خالد عادل: للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان والان مع تفاصيل الخبر
وكان خالد عادل رحل عن عالمنا بعدما عاني مؤخرًا من وجود مياه على الرئة ومشاكل في الكلى والطحال واحتجز فب المستشفي.
وعانى مؤخرًا الملحن خالد عادل من فشل كلوى حيث إنه من حوالى 5 سنين عانى من فشل فى الكليتين، ورفض جسده كلى كان قد زرعها من قبل.
وطرح خالد عادل مؤخرا أغنية "على قد المسئولية" وكانت خاصة بكأس أمم أفريقيا وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.
وشارك فى غنائها 4 ملحنين من ضمنهم وهم محمود الخيامى، وأحمد البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى، والفنان الكوميدى إسلام محيى والمطربة التونيسية سها وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ومن إخراج أحمد العربى.
الملحن خالد عادل غنى من ألحانه نخبة من النجوم، منهم: مصطفى قمر: "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، وحميد الشاعري: "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهما.
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