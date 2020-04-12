شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة امازون تستحوذ على فيلم ديف باتيستا My Spy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شبكة أمازون، على حقوق ملكية فيلم الكوميديا العائلية My Spy، وذلك من شركتى STX و MWM، العمل الذى يقوم ببطولته المصارع ديف باتيستا، ليعرض حصريا في الولايات المتحدة، وبعض الدور الأخرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، ولم يتم تحديد تاريخ البث حتى الان، الصفقة تمت بسبب عدم الالستعداد لـ فتح اى من دور العرض سواء الأمريكية، أو العالمية.

وكان قد تم تأجيل طرح العمل الذى كان من المقرر له أن يطرح فى 6 مارس الماضي ليوم 17 أبريل الجارى، ولكن بما أن الحجر المنزلي مازال قائم بسبب فيروس كورونا، والاجراءات مازالت قيد التنفيذ، فأنه من الأفضل للعمل ان يطرح على أى من شبكات البث، للترفيه عن الشماهدين، بسبب جلوسهم فى منازلهم.

فيلم My Spy، وصلت تكلفة إنتاجه إلى 18 مليون دولار، وأوضحت الشركة المنتجة، أنها لا تريد التعرض للخسارة، ولذلك فأن أفضل خيار هو طرحه للمشاهدين، لأنه من الواضح أن إغلاق دور العرض سيأخذ وقت أكثر مما هو مقدر له، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع variety.

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العمل من إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف الثنائى إريك هوبر، وجون هوبر.

ويدور الفيلم حول عميل في الـ CIAيجد نفسه تحت رحمة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن تم إرساله سريًا للوصول إلى بعض المعلومات حول أسرتها.

فيلم " My Spy" من بطولة ديف باتيستا، كريستين شال، كين جيونج، كلوي كولمان، سيما فيشر، باريسا فيتز هينلي، نيكولا كورييا دامود، لورا سيليفيتز، ميراندا ميلار، ومن إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف الأخوين إريك هوبر، وجون هوبر