شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف عن البوستر الرسمي الأول لمسلسل "جمع سالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة زينة رضا، عن البوستر الرسمي الأول لمسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وانتهت زينة مؤخرًا من تصوير عدد من مشاهدها في مسلسل "جمع سالم" في ملجأ أيتام، وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، حيث وضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقي قبل حلول شهر رمضان غير كافٍ لإنهاء المسلسل بأكمله.





مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبد الوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.