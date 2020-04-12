تشييع جثمان الملحن خالد عادل اليوم.. ودفنه بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

كشف المهندس حسام عادل، شقيق الملحن الراحل خالد عادل، أنه سيتم تشييع جثمان شقيقه صباح اليوم في الثامنة صباحًا، وسيتم دفته بمقابر العائلة بالمحلة.

وكان خالد عادل قد أكد لمصراوي خبر وفاة شقيقه داخل مستشفى شبرا العام، بعد صراع مع المرض.

وعانى الملحن خالد عادل من وجود مياه على الرئة وحول القلب، وتسمم دموي ناتج عن الالتهاب الخلاوي بالغدتين، إلى جانب مشاكل بالطحال والفشل الكلوي منذ فترة طويلة