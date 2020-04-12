منير مكرم يكشف لـ"الخليج 365" عن دوريه فى "يا أنا يا جدو" و"ولاد إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان منير مكرم إنه يجسد مريض نفسي في مسلسل "يا أنا يا جدو"، وصاحب عربة كبدة في مسلسل ولاد إمبابة.
وأضاف لـ"الخليج 365": "أقوم بدور مريض نفسي يخضع للعلاج بمصحة نفسية في مسلسل يا أنا يا جدو بطولة أحمد بدير وسارة سلامة، ونلقى الضوء فى تلك الجزئية من العمل على أن علاج المرضى النفسيين يجب أن يتم بشكل إنساني، لأنهم في حاجة إلى العطف والحنان ولقد أوشكت على الانتهاء من تصويره".
وتابع: "أما عن مسلسل ولاد إمبابة بطولة سعد الصغير، أقوم خلاله بدور شخص يدعى ظريف ظريف، وهو صاحب عربة كبدة فى الحارة، وهو ابن بلد وجدع ويتسم بالطيبة، وله ابن يدعى حبيب يعزف على الناي، ويشارك في فرقة موسيقية للغناء".
وعن احتياطاته الوقائية حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال، قال: "أحرص على الالتزام بالتعليمات والجلوس في منزلي طيلة الوقت، ولا أخرج سوى للضرورة و شراء احتياجات المنزل من مأكولات وطلبات لأولادي، وعندما أخرج أكون حريصا على ارتداء الكمامة والتطهير بالكحول".
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