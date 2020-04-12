محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كتب الفنان صلاح عبدالله قصيدتين في طبيبة الدقهلية، التي توفيت أمس، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ورفض أهالي قريتها دفن جثمانها في القرية.
وجاءت أول قصيدة كتبها صلاح عبدالله: "هي ماتت من أجلهم، وهمه رفضوا إنها تندفن عندهم، يا قلبهم، اللي إتملا بجهلهم ورعبهم، وإنتوا ياللي في إيدكم وعيهم، مسؤولين زيهم".
أما القصيدة الثانية: "كانت بنت…شَطووووورة.. نفسها تطلع…دُكتووورة.. باجتهادها .. وعلمها.. عرفت تحقق حلمها.. اللي هيااااااا حبته.. وهوه برضو حبها.. لكن ياااااااقلب أمها..حسرة عليها لإنها.. لسه ماعرفتش إن الحلم ده.. كان السبب في اللي حصل يوم دفنها".
يذكر أن قوات الأمن بالدقهلية قد تمكنت، أمس، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بمقابر قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بعدما رفض أهالي قريتي"شبرا البهو" و"ميت العامل" دفنها بمقابر القريتين.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله يكتب قصيدتين في طبيبة الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.