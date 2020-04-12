صلاح عبدالله يكتب قصيدتين في طبيبة الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كتب الفنان صلاح عبدالله قصيدتين في طبيبة الدقهلية، التي توفيت أمس، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ورفض أهالي قريتها دفن جثمانها في القرية.

وجاءت أول قصيدة كتبها صلاح عبدالله: "هي ماتت من أجلهم، وهمه رفضوا إنها تندفن عندهم، يا قلبهم، اللي إتملا بجهلهم ورعبهم، وإنتوا ياللي في إيدكم وعيهم، مسؤولين زيهم".

أما القصيدة الثانية: "كانت بنت…شَطووووورة.. نفسها تطلع…دُكتووورة.. باجتهادها .. وعلمها.. عرفت تحقق حلمها.. اللي هيااااااا حبته.. وهوه برضو حبها.. لكن ياااااااقلب أمها..حسرة عليها لإنها.. لسه ماعرفتش إن الحلم ده.. كان السبب في اللي حصل يوم دفنها".

يذكر أن قوات الأمن بالدقهلية قد تمكنت، أمس، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بمقابر قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بعدما رفض أهالي قريتي"شبرا البهو" و"ميت العامل" دفنها بمقابر القريتين.