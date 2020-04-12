خالد النبوي يعقم سيارته وحلا شيحة رفقة هنادي مهنا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

منة تيسير

نشرت الفنانة الشابة منة تيسير صورة، عبر حسابها االرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من داخل منزلها، وعلقت: "خليك في البيت".

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون البرتقالي من أمام حمام السباحة.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها من داخل سيارتها، وعلقت: "مشوار رايحين مشوار نبرم العالم بالنهار".

رجاء الجداوي

نشرت الفنانة رجاء الجداوي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حديقة منزلها رفقة حفيدتها.

رامي جمال

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نشر المطرب رامي جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كلاسيكية، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

.خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يعقم سيارته، كما ارتدى "كمامة"، وعلق: "صباح الفل، كمامة وكحول ربنا يسلمكم جميعا".

بسنت صيام

نشرت الفنانة بسنت صيام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية "أيس كاب" على رأسها.

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة تجمعها بالفنانة حلا شيحة، من كواليس مسلسل "خيانة عهد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فرح وسارة".

رضوى الشربيني

نشرت المذيعة رضوى الشربيني صورة تجمعها بابنتيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إحنا اتجننا خلاص".