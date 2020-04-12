"استمتعي بنجاحك".. هيفاء تهنئ إليسا على كليبها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، المطربة إليسا على طرح كليب أغنيتها "هنغني كمان وكمان"، اليوم.
وكتبت هيفاء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ألف مبروك عزيزتي، أنا دائمًا هنا من أجلك، مع أو بدون البيجاما، الأغنية رائعة، استمتعي بنجاحك"
وظهرت هيفاء في الكليب بـ"البيجاما" من داخل منزلها، ضمن مشاهد الكليب.
وطرحت المطربة اللبنانية إليسا، مساء اليوم، أحدث كليباتها "هنغني كمان وكمان"، عبر القناة الخاصة لشركة روتانا بموقع "يوتيوب".
أغنية "هنغني كمان وكمان" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع إلهامي تهيمة.
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