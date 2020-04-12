"ادعو له وكان طيب أوي".. نجوم الفن ينعون الملحن خالد عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الملحن خالد عادل، الذي توفي منذ قليل، بمستشفى شبرا العام، بعد صراع مع المرض، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، صورة للراحل خالد عادل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " ربنا يرحمك يا حبيبي ..ويبعدنا عن الدنيا اللي لهيانا وبنفتكر الناس بعد ما بيروحو.. لله الأمر من قبل ومن بعد".

أمير طعيمة

كتب المؤلف أمير طعيمة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الملحن خالد عادل في ذمة الله، لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم".

بتول عرفة

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وكتبت المخرجة بتول عرفة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " إنا لله و إنا إليه راجعون ، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ و الصديق الملحن خالد عادل، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة ".

وأضافت :"تعبت كتير فى حياتك يا خالد ربنا يرحمك يا طيب يا غلبان أخر رسالة بينى و بينه كان بيحلم بحاجات كتير نفسه يعملها، أرجوكم ادعوا له دا كان طيب أوى، يا رب أرحمنا برحمتك".

محمود الخيامي

كما كتب الملحن محمود الخيامي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " زميلي وصديقي الملحن خالد عادل في ذمة الله، ربنا يجعل مرضه وتعبه في صحيفته ويصبر أهله وأولاده ولا حول ولا قوة الا بالله".

وعانى الملحن خالد عادل من وجود مياه على الرئة وحول القلب، وتسمم دموي ناتج عن الالتهاب الخلاوي بالغدتين، إلى جانب مشاكل بالطحال والفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وأعلن تامر حسني تكفله بحالة خالد ماديا، ونقله لمستشفى خاص، لكن تدهور حالته الصحية حال دون ذلك.

من أبرز أغاني خالد عادل "نظرة عين" و"من أول يوم عرفتك" لمصطفى قمر، و"انسى الدنيا" لحميد الشاعري..