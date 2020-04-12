عانى من فشل كلوي قبل 5 سنوات وتامر تكفل بعلاجه.. معلومات عن الملحن الراحل خالد عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن خالد عادل، بعد صراع مع المرض.

ونقدم لكم في هذه السطور التالية معلومات عن الملحن الراحل..

-درس الموسيقى في كلية تربية موسيقية بجامعة حلوان.

-قدم أول أغنية له مع الفنان خالد سليم وهي "إنت أكيد من عالم تاني" التي حققت نجاحا كبيرا، ثم قدما معا أغنية حلم عمري.

-منذ حوالى 5 سنين عانى من فشل في الكليتين، ورفض جسده كلى تم زرعها.

-تزامنا مع كأس الأمم الأفريقية، طرح خالد عادل أغنية "على قد المسؤولية"، من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيي وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.

- تعاون خالد عادل مع مصطفى قمر وعامر منيب وحميد الشاعري.

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- دخل الملحن الراحل مستشفى شبرا العام بسبب تدهور حالته الصحية بعد ظهور مياه على الرئة وبالقلب، وتسمم دموي والتهاب حاد بالخلايا".

- بعدها بأيام كشف شقيقه المهندس حسام عادل أن حالة خالد غير مستقرة وما زال في العناية المركزة، وكشف أن الفنان تامر حسني تكفل بمصاريف علاجه في مستشفى خاص، لكن بعد استقرار حالته وإمكانية نقله.

-قبل أيام قليلة، نشر خالد فيديو عبر حسابه على فيسبوك مطالبا أصدقائه وتامر حسني بالتدخل لإنقاذه.

-حذف شقيقه الفيديوهات وأكد أن شقيقه غير مدرك لما يفعله، وأنه ترك التليفون معه وخرج مع الطبيب للاطمئنان على حالته، وفوجئ بالأمر، مؤكدا أن تامر حسني والنقابة يتابعان معه باستمرار.

-كان من المقرر نقل خالد إلى المستشفى الخاص يوم الأربعاء الماضي، لكن الحالة الصحية الحرجة حالت دون ذلك.

-أول أمس الخميس دخل في غيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، إلى أن رحل مساء اليوم.