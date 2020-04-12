بعد واقعة طبيبة الدقهلية.. عمرو سعد يعلن عن فتح مقابر عائلته لشهداء الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان عمرو سعد عن استيائه الشديد من الأشخاص الذين رفضوا دفن جثمان طبيبة الدقهلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، اليوم.

ونشر سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقال فيه: "أنا بقدم مقابر العائلة، وبعلن إن مدافن العائلة بتاعتنا الخاصة، ملك أي دكتور أو طاقم طبي، في مصر، وأي حد من أهل أي شهيد يبعتلي على صفحتي الشخصية، ومستعد أدفنه يإيدي".

Advertisements

وأكمل عمرو :"غير معقول اللي قريته وسمعته، شيء مخيف وغريب أكتر من كورونا والفيروس، إحنا وقت الحروب مكناش كده، مش ممكن تكون دي أخلاقنا، حاجة غريبة جدًا علينا، والأغرب إنك بتقول لأ لجثمان ست واجهت وقدمت روحها بكل شجاعة وبكل قوة لمواجهة فيروس كلنا خايفين منه، عيب".

وكانت قوات الأمن بالدقهلية تمكنت، اليوم، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بمقابر قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بعدما رفض أهالي قريتي"شبرا البهو" و"ميت العامل" دفنها بمقابر القريتين.