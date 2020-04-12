جورج كلوني وزوجته أمل كلوني يقتديان بصديقتهما أوبرا وينفري ويتبرعان بمليون دولار لمكافحة كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 01:44 صباحاً - انضم الممثل الهوليوودي الوسيم جورج كلوني George Clooney وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية الدولية اللبنانية أمل كلوني Amal Clooney لكوكبة من النجوم الأكثر تبرعاُ لمكافحة تفشي فيروس كورونا في العالم وعلى رأسهم: قطب الإعلام الأمريكية أوبرا وينفري التي تبرعت ب10 ملايين دولار لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الأمريكيين الفقراء والمرضى وأسرهم في كافة المدن الأمريكية والمناطق التي أقامت فيها،من بينها مليون دولار لصندوق الغذاء الأمريكي،ولمايلي سيروس ،وبينك،وريهانا،وتايلور سويفت،وجينيفر أنيستون،وأنجلينا جولي ،وكيم كارداشيان وكايلي جينر، وليوناردو دي كابريو،والعديد من مشاهير العالم الذين يتبرعون بملايين الدولارات لمساعدة الفقراء في بلادهم وحول العالم.

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فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،تبرع الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الدولية اللبنانية أمل علم الدين بأكثر من مليون دولار لمكافحة تفشي كورونا،وسيتم توزيع المبلغ على ست منظمات صحية وخيرية للمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المرضى والأسر الفقيرة.

كما من المقرر توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج كلوني في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا.

وسوف يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس انجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما من فئة العاطلين عن العمل وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

كما سوف يتم تخصيص 300 ألف دولار لدعم بنك الطعام اللبناني الذي يقدم الغذاء لغير القادرين على العمل،وقطاع الخدمات الصحية في منطقة لومبارديا الإيطالية والمدن البريطانية .

وأكد يوم الأربعاء ،ستان روزنفيلد ،ممثل جورج كلوني ،صحة تبرع جورج كلوني وزوجته اللبنانية أمل بأكثر من مليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا على صغار العاملين وأسرهم العاملين في السينما وبنك الطعام اللبناني،والخدمات الصحية البريطانية والإيطالية.