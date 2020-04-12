حميد الشاعري يودع الملحن خالد عادل بكلمات مؤثرة

ودع النجم حميد الشاعري، الملحن خالد عادل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونعى حميد الملحن خالد، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون .. الملحن خالد عادل في ذمة الله اللهم اجعله من اهل الفردوس. Advertisements يذكر أن الملحن خالد عادل توفي منذ قليل بعض صراع طويل مع المرض، حيث تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى، لكي يلفظ آخر أنفاسه بها.

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