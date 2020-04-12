نعى الفنان نادر نور، الملحن خالد عادل، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعرب نادر نور عن حزنه، قائلًا: خالد عادل في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. Advertisements مع السلامة يا صاحبي. مع السلامة يا صاحبي. يذكر أن الملحن خالد عادل توفي منذ قليل بعض صراع طويل مع المرض، حيث تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى، لكي يلفظ آخر أنفاسه بها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالرحمة والمغفرة.. نادر نور ينعي الملحن خالد عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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