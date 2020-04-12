موعد جنازة الملحن خالد عادل

تقام جنازة الملحن خالد عادل في تمام الساعة الثامنة صباحًا من مستشفى شبرا مصر. Advertisements ومن المقرر أن يتم تشييع دفن جثمان الملحن خالد عادل بمقابر الأسرة في المحلة الكبرى . الكبرى . يذكر أن الملحن خالد عادل توفي منذ قليل بعض صراع طويل مع المرض، حيث تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى، لكي يلفظ آخر أنفاسه بها.

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