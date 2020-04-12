إياد نصار : أهلى رفضوا دخولى مجال التمثيل

قال الفنان إياد نصار إن إخوته ثمانية 3 أولاد و5 بنات، مشيرا إلي أن أهله كانوا رافضين في البداية خوضه تجربة التمثيل. التمثيل. وأضاف نصار خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة النهار: ان والديه كانوا يرغبون أن يصبح مدرس، مشيرا إلي أنه أرهق والده جداً في مرحلة المراهقة، وتعلم منه أن يكون عصامى وأن يبنى نفسه بنفسه مثله. قناة النهار: ان والديه كانوا يرغبون أن يصبح مدرس، مشيرا إلي أنه أرهق والده جداً في مرحلة المراهقة، وتعلم منه أن يكون عصامى وأن يبنى نفسه بنفسه مثله.

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