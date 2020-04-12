إياد نصار : عمر بن عبد العزيز أجمل الأدوار التاريخية التي قدمتها

قال الفنان إياد نصار إن حبه للدراما التاريخية نابع من حبه للغة العربية، مشيراً إلي أن الفكر التسويقى عند المنتجين الأردنيين هو أن يكون ممثلين الصف الأول سوريين ثم يأتي بعد ذلك

الأردنيين .

وأضاف نصار خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة النهار: أنه قرر مع الفنان منذر رياحنة في مسلسل

"الأمين والمأمون" تغيير هذه الفكرة، وأوضح أنهم نجحوا في ذلك وحقق المسلسل نجاح كبير لدرجة أن البعض لقبه بأفضل المسلسلات التاريخية .

وأشار إياد إلي أن دور عمر بن عبد العزيز في مسلسل أبو جعفر المنصور كان من أجمل الأدوار التاريخية التي قدمها.