إياد نصار : الجمهور كرهني بسبب فيلم الممر

قال الفنان إياد نصار، إن الجمهور في العرض الخاص لفيلم الممر كرهه بعد مشاهدة شخصية الظابط الإسرائيلي، مشيرا إلي أن زوجته ابتعدت عنه في نصف الفيلم بسبب نفس الأمر.

وأضاف نصار خلال لقاءه مع الإعلامي

الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة النهار: أن المخرج شريف عرفه مايسترو يوظف كل شخصية بتفاصيلها لخدمة العمل، وأوضح أنه وافق عندما عرض عليه الدور، رغم أن الناس حذرته لكنه وافق لأنه يحب التحدى .

وشدد "إياد" علي أن فيلم "كازابلانكا" نقله جديدة بالنسبة له لانه لم يقدم الأكشن من قبل، موضحاً أن المخرج بيتر ميمى، مخرج متطور ويعمل فى منطقة ثانية لا يعمل بها غيره .