وفاة الملحن خالد عادل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الملحن المصري ​محمود الخيامي​ خبر وفاة زميله الملحن المصري ​خالد عادل​، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله .. الملحن خالد عادل في ذمة الله .. نسألكم الدعاء".

وكان قد كشف اخ الراحل انه دخل في حالة غيبوبة مؤخرا وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

الجدير ذكره ان الفنان المصري ​تامر حسني​ اعلن مؤخرا عن تكفله بعلاج خالد عادل، الذي كان تعرّض لأزمة صحية خطيرة، وتم نقله حينها إلى أحد المستشفيات.

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