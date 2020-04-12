نسرين طافش: "سلام قلبك يعتمد على هدوء افكارك"

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ الى ان سلام القلب يكمن بالهدوء في الأفكار ومراقبة داخلنا لا ما يحصل في الخارج.

وكتبت نسرين على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ستؤمن مع الوقت أن توازن نفسك وسعادتك في رحلة الحياة .. يعتمد على تركيزك على نفسك واحتضانها وتقبلها بكل ما فيها ثم تطويرها .. وان سلام قلبك يعتمد حقا على هدوء افكارك و ترتيب ومراقبة ما في داخلك وليس على ما يحدث حولك في الخارج من فوضى".

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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