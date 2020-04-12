تراند اليوم : نور فخري تشارك في مسلسلين فى شهر رمضان

تشارك الفنانة الشابة نور فخري فى بطولة مسلسلين من المقرر عرضهما خلال السباق ال رمضان ي المقبل، وهما مسلسل “اتنين فى الصندوق” بطولة حمدى الميرغنى وأس أس وبيومى فؤاد وإنتصار وصلاح عبدالله وحجاج عبد العظيم ونهى عابدين والمغربي غانى قباح ورحاب الجمل وهايدى رفعت، والعمل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وسوف يعرض على قناة mbc مصر .

أما المسلسل الثانى فهو “يا أنا يا جدو”، حيث تشارك بطولته مع أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتي وسميرة صدقى وأحمد سلامة ومدحت تيخة والمطربة رانا سماحة وعلاء زينهم ومحمد الصاوى وحسن عبد الفتاح وعبدالله مشرف ومنير مكرم، والعمل تأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر، وسيعرض على قنوات النهار والظفرة وحواس .

وكانت الممثلة الشابة نور فخري قد اعتذرت عن عدم المشاركة في ثلاثة أعمال كى تتفرغ لمسلسليها، وخاصة أنها مازالت مشغولة حتى الآن فى تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل “يا أنا يا جدو” .

ومن جانبها قالت نور في تصريحات صحفية: “اخترت عملين لمخرجين كبيرين وهما عادل الأعصر ومحمد مصطفى، واكتفيت بالتركيز فيهما لأن ما يهمنى الكيف وليس الكم، حيث رأيت أن أقدم أعمالا قليلة تحترم عقلية الجمهور أفضل من أن أقدم أعمالا كثيرة ليست على المستوى المطلوب، وأتمنى أن ينال العملان إعجاب الجمهور والنقاد، وعن نفسي سعيت جاهدة أن يراني الجمهور في رمضان بشكل وأداء مختلف عن الأعمال السابقة .