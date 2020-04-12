فن ومشاهير

تراند اليوم : حصرياً.. 4 مسلسلات علي شبكة قناة النهار للعرض في رمضان – صور

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فارس طارق 0 تبليغ

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تستعد شبكة قنوات النهار للمنافسة بقوة خلال شهر رمضان المقبل من خلال مجموعة من الأعمال الدرامية والبرامج على شاشاتها المختلفة حيث تقدم لجمهوره وجبة دسمة ومتنوع من االمسلسلات و  البرامج .

قائمة 4 مسلسلات :

– مسلسل “سلطانة المعز” بطولة غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني وحسن حسني.

– مسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة.

– مسلسل ” القمر أخر الدنيا” بطولة بشرى وسميرة عبد العزيز وآخرين.

– مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة فريدة سيف النصر وسعد الصغير وابو الليف وعمرو رمزي وشيبة

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حصرياً.. 4 مسلسلات علي شبكة قناة النهار للعرض في رمضان - صور

حصرياً.. 4 مسلسلات علي شبكة قناة النهار للعرض في رمضان - صور

حصرياً.. 4 مسلسلات علي شبكة قناة النهار للعرض في رمضان - صور

حصرياً.. 4 مسلسلات علي شبكة قناة النهار للعرض في رمضان - صور

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