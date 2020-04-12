تراند اليوم : حصرياً.. 4 مسلسلات علي شبكة قناة النهار للعرض في رمضان – صور

تستعد شبكة قنوات النهار للمنافسة بقوة خلال شهر رمضان المقبل من خلال مجموعة من الأعمال الدرامية والبرامج على شاشاتها المختلفة حيث تقدم لجمهوره وجبة دسمة ومتنوع من االمسلسلات و البرامج .

قائمة 4 مسلسلات :

– مسلسل “سلطانة المعز” بطولة غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني وحسن حسني.

– مسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة.

– مسلسل ” القمر أخر الدنيا” بطولة بشرى وسميرة عبد العزيز وآخرين.

– مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة فريدة سيف النصر وسعد الصغير وابو الليف وعمرو رمزي وشيبة

Advertisements