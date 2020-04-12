تراند اليوم : علي Netflix – عشرة مسلسلات أسبانية يجب عليك مشاهدتها

إذا كنت تبحث عن استكشاف جزء مختلف من التلفزيون، فإن البرامج الإسبانية تعد خيارًا رائعًا. تستثمر Netflix بشكل كبير في الإنتاج التلفزيوني من مختلف الدول بما في ذلك إسبانيا والمكسيك والأرجنتين والعديد من الدول الإسبانية. من مسلسلات درامية إلى سلسلة السيرة الذاتية، إليك قائمة بالأفضل المسلسلات الإسبانية.

10. Edha

Edha عبارة عن مسلسل تلفزيوني أرجنتيني باللغة الإسبانية لعام 2018. تدور أحداث المسلسل حول مصممة الأزياء الناجحة والطموحة إيدا (خوانا فيالي) التي تلتقي بالرجل الوسيم والغامض تيو (أندريس فيلكينسو)، وهو مهاجر من أمريكا الوسطى يسعى للانتقام، في قلب دار الأزياء في بوينس آيرس. سرعان ما تجد نفسها متورطة في قصة جريمة، وعليها أن تقاتل من أجل منع حياتها المهنية والخاصة من الانهيار.

9. Rebelde

تعد Elite Way School مدرسة داخلية ذات مكانة دولية حيث يتلقى المراهقون من الدرجة العالية مستوى تعليمي عالي. المدرسة لديها برنامج للمنح الدراسية للشباب ذوي الموارد المالية المنخفضة والذين لديهم مستوى أكاديمي ممتاز. ومع ذلك، فإن القليل منهم يتخرجون، لأنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل مجتمع سري يسمى لا لوجيا (ذا لودج)، والذي يهدف إلى الحفاظ على نقاء الطبقة المتميزة.

8. Ingobernable

إميليا أوركويزا هي السيدة الأولى في المكسيك وتأمل في تحسين بلدها بشكل كبير. على الرغم من أنها ملتزمة بالقتال من أجل السلام، إلا أن المهمة أكثر صعوبة مما توقعت. سرعان ما تبدأ في فقدان الثقة في زوجها مما يؤدي إلى جدال عنيف بين الاثنين. يحدث شيء للرئيس خلال هذه الفترة الشيئ الذي يجبر إميليا على الترشح حتى تتمكن من إثبات نفسها.

7. Tiempos de Guerra

تقع أحداث مسلسل”Tiempos de Guerra” في مليلية بالمغرب عام 1920، تتبع مجموعة من الممرضات اللاتي أرسلتهن الملكة إلى المغرب لافتتاح مستشفى بسبب حرب الريف، قتلت المقاومة الريفية العديد من جنود الجيش الإسباني وهذا المستشفى سيكون ضروريًا لهم. هذه المجموعة من الممرضات ستثبت أنها ليست فقط محترفة وتنقذ العديد من الأرواح، ولكنها ستضيف أيضًا الرومانسية إلى المكان.

6. Las chicas del cable

هذه دراما تعود إلى الفترة الإسبانية في عام 1928 تتبع أربع شابات يعملن في شركة اتصالات حديثة في مدريد. يحكي المسلسل عن مشاق النساء العاملات في العشرينات وأيضًا علاقاتهن مع أسرهن وشركائهن. يتكون المسلسل من موسمين لحد الان، مع إطلاق الموسم الثالث هذا العام.

5. El Chapo

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“El Chapo” مسلسل يلقي نظرة على بدايات ملك المخدرات خواكين غوزمان لويرا، ابتداء من الثمانينيات حيث عمل في غوادالاخارا. كما أنه يتبع صعوده إلى السلطة كرئيس لعصابة سينالوا خلال التسعينيات وسقوطه الأخير. إذا كنت تستمتع بالبرامج التلفزيونية المتعلقة بالمخدرات، فيجب أن تجرب مسلسل “El Chapo”.

4. Gran Hotel

من إخراج كارلوس سيدس، تقع هذه السلسلة في فندق أرستقراطي في أوائل القرن العشرين، وهو مكان هادئ في وسط الريف. عندما وصل جوليو أولميدو إلى الفندق بحثًا عن أخته، اكتشف أنه تم فصلها قبل شهر واختفت بعد ذلك. ولهذا السبب قرر تولي وظيفة كنادل لأنه يجد الأشياء في الفندق مشبوهة للغاية. ما لا يعرفه بعد هو أن فندق جران مليء بالأسرار والألغاز.

3. Club de Cuervos

كان “Club de Cuervos” أول مسلسل نيتفليكس باللغة الإسبانية. يدور حول وفاة صاحب فريق كرة القدم Cuervos FC والمعركة بين ورثته للسيطرة عليها. المسلسل درامي كوميدي من بطولة لويس جيراردو مينديز وماريانا تريفيانو.

2. La Casa de Papel

قام الأستاذ بتوظيف مجموعة من المجرمين المميزين لسرقة دار السكة. الهدف هو تنفيذ أكبر وأسرع عملية سطو في تاريخ إسبانيا وسرقة 2.400 مليون يورو. لكن هذه ليست مهمة سهلة ولهذا السبب يقضون عدة أشهر في التخطيط لسرقة ستستغرق 11 يومًا للتنفيذ. أصبحت “La Casa de Papel” مؤخراً ظاهرة عالمية، إلى جانب امتلاك المسلسل موسيقى تصويرية جيدة، فهو يحتوي على قصة معقدة بين شخصياتها والعلاقات التي تربطهم ببعضهم البعض.

1. Narcos

تدور أحداث “Narcos” حول تاريخ عصابات الكوكايين في كولومبيا. بادئ ذي بدء، يروي الموسمان الأولان القصة الحقيقية لرجل المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار وعميل مكافحة المخدرات الأمريكي الذي أرسل إلى كولومبيا للقبض عليه. يتطرق المسلسل الى العلاقات التجارية والشخصية لكل من بابلو إسكوبار وشركائه. تقدم هذه الدراما الإجرامية عروضًا رائعة تستحق المتابعة.