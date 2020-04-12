تراند اليوم : في ذكري السنوية الأولي .. حادث مرعب يتسبب في وفاة زوجة محمود الجندي في سن صغير – تفاصيل

تعرض محمود الجندي إلى حادث مأساوي فى حياته حيث تعرض منزله إلى حريق هائل فى عام 2001، نتج عن احتكاك في التيار الكهربائي أدى إلى وفاة زوجته وإصابة ابنته بحروق متوسطة ونجاته مع ثلاثة من أولاده، حيث أتى الحريق على الفيلا ليتسبب بوفاة زوجته ضحى حسن عن عمر 45 عامًا وأتت النيران على المكتبة والقسم المتخصص.

وبعد مروره تجربة قاسية عندما انتقل من مركز أبوالمطامير بالبحيرة، إلى القاهرة في منتصف الستينيات ليعمل بالتمثيل، انجرف نحو الإلحاد إلا أنه وصل أخيرا إلى اليقين بالثوابت الإسلامية، معتبرا أن هذا الحادث رسالة إلهية للتراجع عن هذه الأفكار الهدامة.

وكان للفنان محمود الجندى تجربة غنائيا من خلال البومه “فنان فقير”، وكانت جميع أغاني الألبوم من كلمات الشاعر فؤاد حداد.