تراند اليوم : أصالة تمازح إبنتها : عاملة نفسها من بريطانيا

شاركت أصالة وشام اتصال عبر أحد برامج الفيديو وانتشر عبر السوشيال ميديا كانت شام تخبر فيه والدتها عن دورة الدم بالوجه ‏وكيفية تنشيطها، وسألتها عن معنى الجملة باللغة العربية لأنها لا تعرف ترجمة المصطلحات الطبية من الإنجليزية للعربية.‏

أخبرت أصالة ابنتها مازحة أن تتحدث باللغة العربية وأن لا تتصرف وكأنها أصبحت مواطنة بريطانية، منتقدة ‏من يتعلمون بالجامعات الأجنبية ويعودون وكأنهم نسوا اللغة العربية قائلة: “شامي ما بتحكي معي بالعربي طول الوقت وبعدين نحنا ‏سوريين”.‏