تراند اليوم : أصالة تمازح إبنتها : عاملة نفسها من بريطانيا

شاركت أصالة وشام اتصال عبر أحد برامج الفيديو وانتشر عبر السوشيال ميديا كانت شام تخبر فيه والدتها عن دورة الدم بالوجه وكيفية تنشيطها، وسألتها عن معنى الجملة باللغة العربية لأنها لا تعرف ترجمة المصطلحات الطبية من الإنجليزية للعربية.
أخبرت أصالة ابنتها مازحة أن تتحدث باللغة العربية وأن لا تتصرف وكأنها أصبحت مواطنة بريطانية، منتقدة من يتعلمون بالجامعات الأجنبية ويعودون وكأنهم نسوا اللغة العربية قائلة: “شامي ما بتحكي معي بالعربي طول الوقت وبعدين نحنا سوريين”.
من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة “شامخ” حتى الآن 8 ملايين و805 آلاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها.
تقول كلمات الأغنية: “حروف الصمت مكسورة.. فصدري صوت يجرحني.. بصرخة ماوصلت سمعي.. ولا حتى درت عني.. تكسر في عيوني الدمع.. بعد ما جمده عزي.. وصارت عزتي لنفسي.. هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كثير الصبر يقهرني”.