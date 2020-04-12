تراند اليوم : فى الهايفة واتصدر : بلاغ ضد هنيدي بسبب نكتة الحظر

تقدم المحامي أحمد عناني، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد هنيدي لسخريته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من صدور قرار مد حظر التجول لمدة أسبوعين جديدين بسبب فيروس كورونا.

وقال مقدم البلاغ، إنَّ الواقعة تتلخص في “إعلان الحكومة المصرية مد حظر التجول لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل الجاري، وعلق المشكو في حقة ساخرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الأربعاء الموافق 8 من الشهر الجاري كاتبًا: (ناخد بالنا بقى عشان العشر سنين دول أهم عشر سنين في الحظر)”.

مقدم البلاغ: هنيدي بدلًا من أن يقف ويثمن دور الدولة يدلي بتصريح يتهكم فيه على أبطال الأزمة