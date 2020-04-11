فيروس كورونا يفجع الفنان عصام كاريكا

أعلن الفنان عصام كاريكا وفاة عمه بسبب فيروس كورونا عقب إصابته به منذ فترة قريبة وكتب كاريكا عبر حسابه على فيس بوك :"في هذه الجمعه المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمي أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الڤيرس اللعين، وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله أن يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا بإذن الله".

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ولد عصام كاريكا بأسوان في 13 مايو سنة 1969 لأب مصري وأم سودانية. وعاش فترة من الزمن في محافظة أسوان، أشار عليه بعض المقربين بالذهاب إلى مصر ومن مصر بداية رحلته في عالم الشهرة حيث كان يحيي الحفلات والتي سرعاناً ما نقلته إلى عالم الفن والأضواء بسرعه كبيرة، يعيش عصام مع عائلته في االقاهرة منذ فترة لمع في أغنية روميو الذي ذاع صيتها في مصر. بدايته كانت من خلال تلحينه لأغنية الفنان محمد محيي أعتابك على ايه.

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كما شارك في التمثيل في فيلميأ، وقدم الالحان إلى الكثير من أشهر المغنين العرب منهم عمرو دياب ديانا حداد حمادة هلال مصطفى كامل سميرة سعيد و محمد منير في البوم من أول لمسه والتي لاقت نجاحا كبيرا وكذلك أغنية وهي عاملة ايه دلوقت لـ عمرو دياب والأيام لـ حمادة هلال.

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