اليسا ترقص بالبيجاما في كليبها الجديد وظهور خاص لهيفاء وهبي

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "هنغني كمان وكمان"، عبر موقع يوتيوب. وشاركت الفنانة هيفاء وهبي في الكليب، من خلال اتصال عبر تطبيق zoom، حيث ظهرت كل منهما داخل منزلها بـ"البيجاما" وهما يرقصان بسبب العزل المنزلي وظروف التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

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من جانبها شاركت هيفاء وهبي الأغنية عبر تويتر وكتبت تعليقا عليها "إليسا بعتتلي اغنيتها الجديدة وجه مرتاح وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب من امبارح ما وقفت اسمعها، بتعقد، هنغني كمان وكمان، وهنرقص عالأحزان"، وردت عليها إليسا: "أنا أحبك

يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين اليسا وهيفاء وهبي وأن شركة روتانا هي التي نجحت في جمعهما سويا في الكليب الجديد بعد تنظيم موعد مناسب للتصوير كل منهما منفردة داخل منزلها كفكرة تناسب ظروف التباعد الاجتماعي حاليا.

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يذكر أن أغنية "هنغني كمان وكمان" كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع إلهامي دهيمة، والكليب إخراج إيلي رزق الله، وإنتاج روتانا.

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