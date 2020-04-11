احمد فهمي للشباب: بهذه الطريقة البسيطة يمكنكم جمع مليون جنيه

شارك الفنان أحمد فهمي ولأول مرة في الشرق الاوسط في انطلاق أول برنامج في عالم البيزنس وهو من نوعية البرامج التي تندرج تحت عالم المسابقات والتي يشتهر بها احمد فهمي ولكن في المواهب ولكن هذه المرة تكون في عالم المال وبطريقة جديدة ومختلفة..

وكشف أحمد الشريف منتج البرنامج ان هذه النوعية من البرامج لها فكر جديد ومختلف في عالم البيزنس والذي يهتم بكيفية انطلاق الشباب بأفكارهم الى عالم البيزنس وكيف يستطيع تكوين المليون الأولى في وقت بسيط، وذلك بمشاركة العديد من كبار رجال الأعمال والاقتصاد... مؤكدا ان الفكرة جديدة من نوعها ولم يتم التطرق فيها من ذي قبل.. مضيفا عبر بيان صحفي أن أحمد فهمي واجهة مشرفة للشباب خاصة أنه يتمتع بالكثير من المقومات التي تجعله يشارك في هذا العمل الضخم ذات الميزانية الكبيرة ويكون الوجه الاعلاني للبرنامج.

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من جهته أكد أحمد فهمي ان فكرة البرنامج جديدة من نوعها وسوف تستقطب جمهور كبير من الشباب الذي يستطيع أن يكوّن البيزنس الخاص به عن طريق التنافس وكيفية التخطيط الجيد لانشاء مشروع مختلف يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الخاصة ببلده، خاصة أن العديد من اقتصاديات العالم ساهمت الأفكار الشبابية والمشروعات الصغيرة في قوتها، بل هذا البرنامج يساهم في الوصول الى مكاسب هائلة وضخمة لاصحاب هذه المشاريع علاوة على ان اكثر ما جذبني في المشاركة في هذا البرنامج هو ان فكرته مصرية 100%..

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من ناحية أخرى طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للبرنامج تحت شعار "المشوار صعب بس التحدي يستاهل" لتكشف في الايام القليلة المقبلة عن طبيعة البرنامج.

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