الدكتورة ملحة عبدالله: تنبأتُ بفيروس كورونا بنفس التفاصيل فى مسرحيتى الأخيرة

قالت الدكتورة ملحة عبدالله، الملقبة بسيدة المسرح السعودى، إنها تتوقع أن تعود الحياة بنهم بعد انتهاء أزمة كورونا، وسيكون هناك زحام شديد على السينمات والمسارح، مشددة أنه سيكون هناك شغف بالعودة إلى الحياة الطبيعية كبير بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وأضافت "ملحة" خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أننا فى المنطقة العربية نتبع سياسة الأنس والقطيع، موضحة أن تلك الثقافة التى اعتمدت على الاختلاط عطلتنا عن المعرفة الحقيقية، مشيرة إلى أن "كورونا" فرصة لإعادة النظر فى الجانب الأبداعى، وأن يعيد الشخص حساباته فيما أنجزه من إبداع، مؤكدة أن الإبداع فى كل شئ وليس فى الثقافة والفن فقط.

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وأوضحت "سيدة المسرح السعودى" أنها تعيش فى مصر خلال الفترة الحالية للتفرغ للأدب والكتابة الإبداعية، لافتة إلى أنها انتهت من كتابة مسرحية فى سبتمبر الماضى، تنبأت فيها بالأحداث التى يمر بها العالم حاليا جراء تفشى فيروس "كورونا".

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وواصلت الدكتورة ملحة عبدالله، أن المبدع لابد أن يحتك بالمنهج التطبيقى، ولابد أن يحضر بروفات، مشددة على على أن الأكاديميات العلمية العربية تضم نقاد ومفكرين عظماء لكنهم لا يخرجون خارج أسوار الأكاديمية.

وتابعت "ملحة" أنها حاولت أن تقدم ملامح الشخصية العربية فى شبه الجزيرة العربية فى كتابها الأخير عن السعودية، مشيرة إلى أنها ترى أننا ليس لدينا عصبة قبيلية فى المنطقة العربية



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