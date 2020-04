صور: بعد قصره الفخم... شاهدوا طائرة دريك الخاصة

نشر النجم العالمي دريك صوراً لطائرته الخاصة، التي يبلغ ثمنها 187 مليون دولار.



وتساءل البعض كيف أن دريك بحسب مجلة " فوربس" يملك 180 مليون دولار وتمكن من شراء طائرة بهذا الثمن. وأكد البعض الآخر أن دريك لم يشتر الطائرة وأن شركة كندية منحته إياها نظير إعلانات لها.

يذكر ان دريك يقضي وقته في الحجر المنزلي الذي لم يمنعه من إطلاق أغنيته الجديدة 'Toosie Slide' المتوقع أن تنافس أغنية ذا ويكند 'Blinding Lights' على المركز الأول في ترتيب الـBillboard 100 الاسبوع القادم.



من جهة ثانية، نشر دريك صورا لقصره الفخم، الذي اثار اعجاب جمهوره بأناقته، وعلق البعض ان دريك محظوظ بأن يحجر في مكان كهذا.

يذكر أن دريك هو مغني راب كندي وكاتب أغاني، برز كأحد أفضل مغني الراب في الآونة الأخيرة. بدأ حياته المهنية كممثل في المسلسل التلفزيوني الكندي “Degrassi: The Next Generation”، ولكن سرعان ما تحول إلى الموسيقى، التي كانت شغفه منذ الطفولة.

بدأ رحلته الموسيقية مع عدد من أغاني الراب التي كتبها بنفسه، اكتسب شعبية، ثم أطلق أول ألبوم له بعنوان ” So Far Gone”، وبعد ذلك إلى إطلاق أربعة ألبومات، ” Thank Me Later”، ” Take Care”، “Nothing Was the Same” و ” Views”.

تتميز أغانيه بكلماتها التي غالبًا ما تتحدث عن تجاربه الشخصية والعلاقات مع النساء، فقد كانت طفولة دريك مختلفة عن معظم مغني الراب الآخرين، فكانت تغضبه فكرة أن ينشأ في حي مع البنادق والمخدرات.