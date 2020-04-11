فيديو رقص ابنتا عمرو دياب بملابس المنزل يشعل السوشال ميديا

شاركت ابنتا الفنان عمرو دياب كنزي وجانا فيديو راقص لهما أثناء رقصهما على نغمات احدى الأغنيات الأجنبية بملابس المنزل وقامت احداهما بسكب زجاجة المياة على نفسها وسط ضحكاتهما.

وكانت كنزي عمرو دياب قد شاركت في تحدى المناديل لكسر الملل والروتين الذي يفرضه العزل الصحي المنزلي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشاركت كنزي جمهورها وهي ترقص باستخدام ورق التواليت وأثارت خطوتها الجريئة اعجاب الكثير من محبيها.

يشار إلى أن عمرو دياب تزوج من شيرين رضا وأنجب منها ابنته الكبرى "نور"، ثم انفصلا وتزوج بالسعودية زينة عاشور، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

يشار إلى أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغان تم طرحها منفردة في الصيف.

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شاهدي الفيديو :



@kinzydiab Jana is a mess ♬ Captain Hook - Megan Thee Stallion



