احمد العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز

غازل الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي تربطه بها علاقة عاطفية أعلن عنها كل منهما مؤخرا حيث كتب العوضي تعليقا على فيديو ممارسة ياسمين عبد العزيز الرياضة في منزلها بقوله :"عاش يا وحش" مع بعض القلوب الحمراء تعبيرا منه عن حبه لها؛ كما كتبت لها الفنانة كندة علوش قائلة: "وحش"، واكتفت الفنانة منى زكى بترك إيموجى قلب لصديقتها ياسمين عبد العزيز .

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بفيديو جديد لها نشرته على انستقرام قامت بتصويره داخل الجيم في منزلها، وظهرت بدون ماكياج تماما وهي تؤدي التمارين الرياضية وأبد الكثيرون اعجابهم باطلالتها الرياضية ورشاقتها.

كان شقيق ياسمين عبد العزيز قد أثار جدلا واسعا بعد هجومه عليها بسبب ارتباطها بالفنان احمد العوضي وكتب شقيق ياسمين منشور قال فيه انه وقف بجانبها في مواقف مختلفة في حياتها وأضاف :"لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟

Advertisements

شاهدي الفيديو :