ماذا قال سيد رجب عن تأخر نجوميته؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث سيد رجب عن مشاركته الأخيرة في مهرجان الأقصر، وسبب تأخر نجوميته إلى الآن وأحل الأعمال التي قدمها لقلبه.

سيد رجب، قال خلال حواره الصحفي مع مجلة “سيدتي”: “سعدت جدًا بمشاركتي في مهرجان الأقصر وتكريمي، وكانت المرة الأولى التي أحضر فعاليات المهرجان، والأقصر بوصفها بلد صعيدية تذكرني بأجدادي وأقاربي لأني أصلا صعيدي من بلدة اسمها “جرجا” ما بين سوهاج وقنا، لذلك فالجنوب قريب مني، والأقصر مدينة جميلة تشعرنا بالفرحة وأننا في قلب مصر العريقة”.

وعن تأخر نجوميته: “النجاح قسمة ونصيب، وأنا اجتهدت كثيرا حتى أحقق النجاح الذي أتمناه، وفكرة انتشاري ومعرفة الناس بي والنجاح الذي تحقق في السنوات الأخيرة هو نصيب، وحياتي بها مراحل كثيرة ليس جميعها ناجح لكن كنت راضيًا بما كتبه الله وأمارس استمتاعي بالفن، ولكني أعتبر نفسي دؤوبا جدا وصممت أن أنجح ووضعت هدفا أمام عيني حتى حققته”.

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وأضاف: “بالفعل تحقق النجاح في فترة متأخرة، وقبلها كنت ممثلا مسرحيا وسعيدا أيضا لكن بالنهاية لا أحد يكره أن يكون أكثر نجاحا ونجومية، وعلى الجميع أن يتبع الدأب والمثابرة حتى يحصل على ما يتمنى مهما تأخر ذلك”.

وعن مسلسل “أبو العروسة”، قال إنه من أجمل الأعمال وأقربها إلى قلبه، وأنه يعتز به جدًا ودور “أبو العروسة” من أحب الأدوار التي جسدها، مضيفًا: “نجاح المسلسل كان عظيمًا وحقق طفرة لم نكن نتخيلها جميعا، رغم أننا كنا نتمناها، والجميل أن المسلسل أصبح مسلسلا عائليا يخاطب الأسرة المصرية والعربية، وأصبح جزءا من كل بيت وهذا شيء عظيم جدا وانتصار حقيقي في وجهة نظري”.

أوضح شروط موافقته على الأعمال الفنية قائلًا: “يهمني في أي عمل أن يكون المخرج جيدا والدور جيدا والمنتج جيدا، وفي هذه الحالة ليس لدي أي مخاوف واثق أن العمل سيكون جيدا لأن العناصر الأساسية متوافرة في المشروع الذي سنقدمه، وأنا أحب تجسيد كل الأدوار سواء تاريخية، شعبية، إنسانية، اجتماعية، أيا كان الدور المهم أن يكون حقيقيا وإنسانيا وبه تنوع وصدق، وحقيقي أحلم بتجسيد كل الأدوار، لكن أتمني تقديم دور كوميدي مكتوب بشكل جيد مع توافر عناصر الإنتاج والإخراج والسيناريو الجيدة”.