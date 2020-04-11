اعرف سر ارتداء حلا شيحة وعبير صبرى وهنادى مهنى الحجاب فى "خيانة عهد"

السبت 11 أبريل 2020

ظهرت النجمة حلا شيحة والفنانة عبير صبرى والممثلة الشابة هنادى مهنى بالحجاب في كواليس مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك حسب المشهد الذى تم تصويره الأيام الماضية، وهو مشهد مقابر في مدينة 6 أكتوبر، حيث يكون هناك حالة وفاة في عائلة بطلة العمل يسرا، لذلك ظهر الثلاثى بالحجاب وجلباب لونه أسود لتتماشى مع الأحداث.

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ويسابق صنّاع المسلسل الزمن للانتهاء من التصوير، حيث تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.

وكانت صورت النجمة حلا شيحة مشهد الحادث التي تتعرض له خلال أحداث مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، وانقلاب السيارة الخاصة بها وهى عائدة من عملها، وتتوالى الأحداث بعدها وتذهب إليها شقيقتها يسرا على الفور للاطمئنان على صحتها، حيث تجسد حلا دور طبيبة في المسلسل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.