- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر ارتداء حلا شيحة وعبير صبرى وهنادى مهنى الحجاب فى "خيانة عهد" والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
ظهرت النجمة حلا شيحة والفنانة عبير صبرى والممثلة الشابة هنادى مهنى بالحجاب في كواليس مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك حسب المشهد الذى تم تصويره الأيام الماضية، وهو مشهد مقابر في مدينة 6 أكتوبر، حيث يكون هناك حالة وفاة في عائلة بطلة العمل يسرا، لذلك ظهر الثلاثى بالحجاب وجلباب لونه أسود لتتماشى مع الأحداث.
ويسابق صنّاع المسلسل الزمن للانتهاء من التصوير، حيث تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.
وكانت صورت النجمة حلا شيحة مشهد الحادث التي تتعرض له خلال أحداث مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، وانقلاب السيارة الخاصة بها وهى عائدة من عملها، وتتوالى الأحداث بعدها وتذهب إليها شقيقتها يسرا على الفور للاطمئنان على صحتها، حيث تجسد حلا دور طبيبة في المسلسل.
مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف سر ارتداء حلا شيحة وعبير صبرى وهنادى مهنى الحجاب فى "خيانة عهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.