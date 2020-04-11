جو رعد يوجه رسالة لمنتقدي بكائه.. ويكشف أجواءه الخاصة بالحجر المنزلي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بفيديو خاص للفنان جو رعد، ظهر خلاله وهو يجلس في منزله حيث بدت على وجهه علامات الحزن وعدم الارتياح.

وأشار جو رعد في الفيديو إلى أنه لا يمكن معرفة قيمة الأهل والأم تحديداً إلا عند الابتعاد عنهم، مضيفاً أنه يشعر بالضيق والوحدة كون والدته في تركيا عند شقيقته. وكشف أنه اتصل بوالدته عبر الهاتف وبكى كالأطفال، فوجهت إليه الدعاء، وبدا أنه سيبكي مجدداً متسائلاً عن فائدة الشهرة في مثل هذه الظروف.

واللافت، أن هذا الفيديو أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وانتشر كالنار في الهشيم، فانقسمت الآراء بين متعاطفين تمنوا أن يلتقي بأهله مجدداً وبين من اعتبر أنه مجرد مشهد تمثيلي.

ونشر جو رعد في وقت سابق مقطع فيديو سجله في منزله، ودعا من خلاله إلى عدم المبالغة في الخوف من فيروس كورونا، وعلق: "يا جماعة تفاءلوا بالخير. ‏يوماً ما رح يصير الكورونا ذكرى من الماضي نحكيها وناخد منها عبر".

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من جهة أخرى، يتحضر الفنان جو رعد إلى خوض السباق الرمضاني من خلال مشاركته في مسلسل "سكر زيادة" حيث سيحل ضيف شرف في عمل ضخم من إنتاج شركة "الصباح إخوان" وبطولة عدد من النجوم المصريين نذكر منهم ناديا الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب.

وسيظهر جو رعد ضيف شرف في إحدى الحلقات، إذ جاءت مشاركته بناء على ترشيح من الفنانة سميحة أيوب التي تشارك في بطولة المسلسل، واقترحت أن يشارك في الحلقات، وعرضت الفكرة على المخرج الذي وافق على الفور، كما رحبت بالفكرة نجمتا العمل نادية الجندي ونبيلة عبيد اللتان أظهرتا كل الدعم لجو في تجربته التمثيلية الأولى.

الفيديو المرفق، يعرض خلاله الفنان جو رعد كيفية إمضاء وقته في الحجر المنزلي، موجها رسالة إلى الأشخاص الذين انتقدوا بكاءه لفراق والدته، كما كشف عن تحضيراته الفنية للحفل الذي سيحييه "لايف" عبر صفحاته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.